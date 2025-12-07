Lando Norris fino a ieri figlio di papà e Lando NoWins | una carriera costruita anche coi soldi

Ce l’ha fatta. Al termine della sua settima stagione in Formula Uno, Lando Norris è diventato campione del mondo britannico nella storia della Formula 1. Norris, com’è noto, non arriva dalle fatiche della provincia operaia come Damon Hill, Lewis Hamilton e Jenson Button. Arriva da un’altra dimensione, quella del privilegio. Un privilegio che però non gli ha fatto sconti: lo ha messo, semmai, davanti all’obbligo di dimostrare che tutto quello che aveva se l’era meritato davvero. Ne scrive la testa belga Dernier Heure. Per Lando Norris spesi fino a 400.000 euro in una stagione per farlo vincere nei kart A sette anni il piccolo Norris voleva correre in MotoGP, ma il padre lo indirizzò saggiamente verso le auto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lando Norris fino a ieri figlio di papà e “Lando NoWins”: una carriera costruita anche coi soldi

Argomenti simili trattati di recente

F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”

F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

Lando Norris è campione del Mondo. Nella gara di oggi al Circuito di Abu Dhabi, il pilota britannico è riuscito a strappare i punti necessari per vincere il titolo, in bilico nelle ultime settimane a causa del prepotente ritorno di Max Verstappen, che ha tentato un i - facebook.com Vai su Facebook

TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X

Lando Norris fino a ieri figlio di papà e “Lando NoWins”: una carriera costruita anche coi soldi - Il giornale belga DH Les Sports: “non ha mai avuto problemi di soldi, il padre investì 400mila dollari nel suo primo anno in kart. Secondo ilnapolista.it

Lando Norris è il campione del mondo di Formula 1 - A 26 anni e per la prima volta in carriera, dopo aver battuto Oscar Piastri e Max Verstappen in una stagione combattuta fino all'ultima gara ... Lo riporta ilpost.it

Formula 1, Lando Norris è campione del mondo. Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta - Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Scrive iltempo.it