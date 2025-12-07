Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 | McLaren in estasi Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta
Lando Norris è il nuovo campione del mondo della Formula 1. Il britannico riesce nell’impresa di riportare alla McLaren il titolo Piloti, al termine di una stagione dominata dalle vetture Papaya, se non fosse per gli inciampi degli ultimi mesi che avevano permesso la rimonta di Max Verstappen. L’olandese ha vinto anche l’ultima gara ad Abu Dhabi, ma dopo quattro stagioni deve abdicare: a Norris bastava il podio, è arrivato terzo al traguardo e ora è lui il nuovo campione iridato. Secondo al traguardo il suo compagno di squadra Oscar Piastri, che chiude terzo nella classifica Mondiale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”
F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”
F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”
TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto - facebook.com Vai su Facebook
TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X
F1, Lando Norris campione del mondo ad Abu Dhabi se: le possibili combinazioni - Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri avranno la possibilità di lottare per il titolo mondiale nell’ultimo atto di Abu Dhabi. Si legge su virgilio.it
Lando Norris campione del mondo a Lusail se... Tutte le combinazioni per battere Piastri e Verstappen e vincere il primo titolo iridato in F1 - Grazie al terzo posto nell'ultima Sprint Race della stagione, Lando Norris ha il primo match point a disposizione ... Segnala eurosport.it
F1, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi: Norris campione del mondo se... LE COMBINAZIONI - Tutto ancora aperto: questo fine settimana ad Abu Dhabi si deciderà il Mondiale piloti con la sfida tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Da sport.sky.it