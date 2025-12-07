Lando Norris è campione del Mondo di Formula 1 2025 chi è la fidanzata Margarida Corceiro
Nella gara di oggi al Circuito di Abu Dhabi, Lando Norris è riuscito a strappare i punti necessari per vincere il titolo, in bilico nelle ultime settimane a causa del prepotente ritorno di Max Verstappen, che ha tentato un inseguimento che, fino a qualche mese fa è sembrato essere impossibile. Dietro il trionfo iridato di Lando Norris, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2025, c’è un sorriso speciale che ha illuminato il paddock per tutta la stagione. È quello di Margarida Corceiro, la splendida modella e attrice portoghese che ha conquistato il cuore del pilota britannico. Dai box di tutto il mondo fino alla festa per il titolo, Margarida è stata l’amuleto e la prima tifosa del fuoriclasse McLaren. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”
F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”
F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”
Scende il sipario sul circuito di Yas Marina, Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Un finale a tre, lottato fino alla fine tra Lando Norris, Max Verstappen e il terzo pretendente Oscar Piastri. Ed è l’inglese a trionfar - facebook.com Vai su Facebook
TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X
F1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... Lo riporta lapresse.it
Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Cade così il trono di Max Verstappen che resisteva dal 2021. Si legge su msn.com
Lando Norris campione del mondo di F1. Verstappen domina ad Abu Dhabi, ma non basta. La classifica finale - L'olandese domina la gara, Piastri passa il compagno in partenza e diventa quasi alleato dell'olandese, ma Norris conquista il podio ed è Campione per due punti ... sport.quotidiano.net scrive