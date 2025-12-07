Lando Norris è campione del Mondo di Formula 1 2025 chi è la fidanzata Margarida Corceiro

Nella gara di oggi al Circuito di Abu Dhabi, Lando Norris è riuscito a strappare i punti necessari per vincere il titolo, in bilico nelle ultime settimane a causa del prepotente ritorno di Max Verstappen, che ha tentato un inseguimento che, fino a qualche mese fa è sembrato essere impossibile. Dietro il trionfo iridato di Lando Norris, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2025, c’è un sorriso speciale che ha illuminato il paddock per tutta la stagione. È quello di Margarida Corceiro, la splendida modella e attrice portoghese che ha conquistato il cuore del pilota britannico. Dai box di tutto il mondo fino alla festa per il titolo, Margarida è stata l’amuleto e la prima tifosa del fuoriclasse McLaren. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

