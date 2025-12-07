Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera cade il trono di Verstappen che vince il Gp di Abu Dhabi

Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Verstappen ha vinto la gara ed è secondo nella classifica iridata con 421 punti. Piastri, secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi)

Altre letture consigliate

F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”

F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto - facebook.com Vai su Facebook

TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X

Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Riporta ilmessaggero.it

Lando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Come scrive fanpage.it

F1 diretta GP Abu Dhabi: Norris è il campione del mondo! Segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Lo riporta corrieredellosport.it