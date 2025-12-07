Lando Norris campione del mondo di F1 Verstappen domina ad Abu Dhabi ma non basta La classifica finale
Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 7 dicembre 2025 - Il leone olandese ha ruggito, ha fatto paura, così come la tattica Red Bull e la difesa da cuore in gola di Tsunoda, ma non è bastato. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Emirati Arabi, ma è Lando Norris il Campione del Mondo per il 2025 di Formula 1. L'inglese arriva terzo, superato al via dal compagno Oscar Piastri, ma conclude dove basta per vincere il titolo. Le lacrime dell'inglese a fine gara, il quale detronizza dopo quattro stagioni l'olandese. Charles Leclerc conclude al quarto posto la gara, mostrando ancora tutte le sue potenzialità, nella speranza di sognare il titolo nel 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
