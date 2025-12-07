Lando Norris campione del mondo di F1 | beffato Verstappen per solo 2 punti
Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1 2025. L’inglese festeggia con il terzo posto al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara della stagione. A vincere la corsa è Max Verstappen, ma il successo è amaro per l’olandese: Norris lo batte per soli due punti nella classifica mondiale. Dietro il campione inglese, secondo posto per Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc chiude quarto, e Lewis Hamilton ottavo, dopo una rimonta spettacolare. La McLaren conquista così sia il Mondiale Piloti sia quello Costruttori. Sorpassi e colpi di scena ad Abu Dhabi. La gara negli Emirati è stata un susseguirsi di emozioni, con tre piloti ancora in lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
