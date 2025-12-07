Landini e Albanese sul muro dei bulli Atreju può iniziare
Manca solo una spolverata di neve per rendere completo il quadretto creato dagli organizzatori di Atreju nei giardini di Castel Sant’Angelo, a due passi dal Vaticano. Nella kermesse di Fratelli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C'è il "bullometro" ad #Atreju, dove viene dato un voto "alle parole d'odio della sinistra". E tra le dichiarazioni non può non spuntare quella di #MaurizioLandini Vai su X
Landini politicizza anche lo sciopero generale del 12 dicembre Leggi qui - https://www.ilriformista.it/landini-politicizza-anche-lo-sciopero-generale-del-12-dicembre-491984/ - facebook.com Vai su Facebook
Tajani e Salvini accusano Landini. La sinistra fa muro: sciopero giusto - Il sabato è la giornata delle invettive nei confronti di Maurizio Landini, accusato anche di «avere mire politiche», come sostiene il ... repubblica.it scrive
Meloni, pace grazie a Trump, non a Albanese, Landini o Greta - "Hamas non firma" la pace "per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. Segnala ansa.it
Durigon: “Landini faccia un partito se vuole governare”/ “Manifestazioni imbarazzanti, Albanese vergognosa” - Claudio Durigon (Lega): "Maurizio Landini faccia un partito se vuole governare. Da ilsussidiario.net