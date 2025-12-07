L’Ancona vuole riprendere la corsa Serve la vittoria con la Sammaurese

Dorici in campo a San Mauro Pascoli per riprendere il cammino interrotto in campionato da tre settimane. L’ Ancona con il supporto della sua tifoseria al seguito affronta l’ultima in classifica, l’ Inter Sammaurese, e dopo il pari con la Vigor, il ko di Teramo e con il Fossombrone, ha urgente bisogno di raddrizzare il momento negativo e di ritrovare il sorriso andando a cogliere tre punti sul campo romagnolo. Che non sono mai tre punti facili, quando si cercano di ottenere contro avversarie in pessime condizioni di classifica. Perché l’Ancona richiama pubblico – giornata giallorossa – ma richiama anche l’attenzione, quella della tifoseria come pure quella degli avversari, seppur ultimi e reduci da tre sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

