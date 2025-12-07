L’amore per i film in colonne sonore

Parte tutt’altro che secondaria della produzione di Šostakóvi? è rappresentata dalle sue colonne sonore. L’appena diciottenne Šostakóvi? svolse per diverso tempo il compito di accompagnatore al pianoforte delle pellicole ancora mute (la sua genuina passione per il cinema la dimostra l’aneddoto che lo descrive licenziato in tronco perché, in un convulso di risa durante una comica, mancò di suonare: peccato non ne resti una foto, le sue lo mostrano sempre cupo e serioso..). In quegli anni densi di iniziative, i registi Grigorij Michajlovi? Kozincev e Leonid Trauberg – influenzati dal teatro di Vsevolod Mejerchol’d e Vladimir Majakovskij – fondano la Fabbrica dell’Attore Eccentrico, con intento volutamente provocatorio nel contaminare il teatro col cinema, il circo, il cabaret: finché, nel 1924, iniziano a lavorare negli studi SevZapKino (poi diventati gli studi della Lenfilm) applicandovi gli stessi principi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

