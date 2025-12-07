L’ambasciatore Usa Barrak | dal 1946 abbiamo promosso 93 colpi di Stato nessuno ha funzionato ora si cambia…

Se qualcuno vuole la versione for dummies della nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Usa ( da leggere integrale qui ) può dare un’occhiata alla più recente dichiarazione di Thomas Barrack detto Tom, 78 anni, ambasciatore degli Usa in Turchia nonché inviato speciale di Donald Trump per la Siria. È l’ennesimo immobiliarista alla corte di The Donald ed è un suo amico personale. Forse anche qualcosa di più, visto che nel 2010 salvò Jared Kushner, genero di Trump e all’epoca agli albori della sua carriera di venture capitalist, da un’ipotesi di fallimento investendo un congruo pacchetto di milioni di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

