È nato dalle mani reggiane più preziose, dita lente, segnate dal tempo, ma capaci di creare bellezza. Sono quelle delle anziane ospiti di 7 strutture socioassistenziali aiutate dalle volontarie dell’associazione culturale Reggio Ricama, che festeggia 35 anni. Insieme hanno dato vita ad un albero di Natale: l’Albero dei Ricami, unico in Italia, alto cinque metri, composto da 200 quadrotti ricamati, ognuno diverso, traboccante di intimità, che solo chi ha vissuto molto sa donare. Sono le ‘nonnine ‘ delle strutture: Omozzoli Parisetti, la Primula, I Tulipani, I Girasoli, la Magnolia, Villa Erika, Casa di riposo Villa Ilva di Cavriago con Asp Reggio Emilia Città delle Persone, Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer), Progetto il Passatempo, Auser Quattro Castella, Centro sociale ‘I Boschi di Puianello’, Banca Del Tempo, Arte in Orto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’albero di Reggio Ricama: "Creato dalle nonnine"