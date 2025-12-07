L’albero a uncinetto Filattiera si accende Un’opera da record

Si accende il Natale oggi a Filattiera con il suggestivo albero ‘granny’ in piazza Castello. Un pomeriggio di colori, luci e tradizione: appuntamento dalle 16 e al calare del buio l’albero sarà acceso. Una struttura interamente realizzata a mano con le mattonelle all’uncinetto ’granny square’. Sarà inoltre presentato un calendario in dialetto filattierese, con facili ricette a base di erbe spontanee. L’iniziativa, nata dall’associazione Otium, ha visto la collaborazione di tantissime persone di Filattiera e non solo. Per quasi un anno decine di persone, non solo residenti, ma anche appassionati provenienti dai comuni vicini e città lontane hanno contribuito alla creazione delle centinaia di quadrati colorati che compongono l’albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

