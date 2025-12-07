Lainate e il suo Piccolo principe Edo due medaglie d’oro e tanta forza

Capelli rossi, occhi azzurri, lineamenti delicati. Mamma Marina lo definisce un "piccolo principe". La storia di Edoardo, 21enne di Lainate affetto dalla nascita da una rara forma di parapapesi spastica ereditaria, studente di psicologia e atleta della nazionale paralimpica di nuoto con due medaglie al suo attivo, è tra quelle raccontate dalla Fondazione Telethon, che anche quest’anno scalda i motori per la tradizionale campagna natalizia. La maratona televisiva andrà in onda sulla Rai dal 14 al 21 dicembre, mentre nella due giorni del 20 e 21 dicembre, in oltre 4500 piazze italiane, verranno venduti dei golosi cuori di cioccolato, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate e il suo “Piccolo principe“. Edo, due medaglie d’oro e tanta forza

