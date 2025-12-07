Laghat – Un sogno impossibile recensione | un’edificante storia sportiva popolata di personaggi anomali

In arrivo al cinema con Vertice 360 la vera storia del purosangue cieco si trasforma in una storia edificante caratterizzata da personaggi complessi e sopra le righe grazie alla regia di Michael Zampino. Quando una storia vera diviene spunto per un'indagine sulla natura umana. Quello di Laghat è un nome ben noto agli appassionati di ippica. La storia del cavallo inglese cieco fin da quando era un puledro che ha corso ben 134 corse è stata raccontata nel romanzo di Enrico Querci, riscuotendo enorme successo tanto da partorire anche una versione per bambini, il libro illustrato Laghat, il cavallo normalmente diverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Laghat – Un sogno impossibile, recensione: un’edificante storia sportiva popolata di personaggi anomali

