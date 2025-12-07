L’agguato pro-Pal ai croceristi israeliani in porto a Brindisi finisce in farsa | i militanti insultano e cacciano i turisti replicano a gestacci
L’ultimo fronte che infiamma i pro-Pal è quello del porto di Brindisi, teatro (suo malgrado) dell’ennesima testimonianza di un fanatismo ideologico pervicace, senza tetto né legge. L’assalto, coreografato con tanto di insulti e slogan virulenti – e bandiere palestinesi sventolate a man bassa a fare da scenografia militante – investe la nave da crociera Crown Iris, con numerosi turisti israeliani a bordo. È lì, dove attracca la Crown Iris, con i croceristi in arrivo da Haifa, che un gruppo di manifestanti armati di vessilli pro-Pal e con le solite parole d’ordine a fior di labbra fa partire la protesta piratesca ai malcapitati a bordo che pensavano di scendere dall’imbarcazione e godersi un pasticciotto, e si sono ritrovati invece investiti dalla furia iconoclasta di facinorosi in servizio effettivo e permanente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
