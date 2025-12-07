Un ex poliziotto infedele in servizio al commissariato, già condannato in sede penale, per peculato e induzione indebita, è stato ora condannato dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna a pagare il danno di immagine, stimato in 20.000 euro, che ha arrecato alla Polizia di Stato. La vicenda risale tra gli anni 2011 e 2014 e riguarda l’ appropriazione e rivendita di armi. In sostanza il poliziotto, ora 63enne, difeso dagli avvocati Antonio de Rensis e Francesco Di Ciommo, era addetto alla gestione delle pratiche relative alle licenze per detenzione e porto armi del commissariato. In pratica, ritirava le armi e invece di avviarle alla distruzione le vendeva sottobanco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L'agente infedele deve risarcire la Polizia"