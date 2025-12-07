LAFCA Awards 2025 | annunciati i vincitori Train Dreams e Sinners dominano

La Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) ha svelato oggi tutti i vincitori della 51ª edizione degli LAFCA Awards 2025. I circa 60 critici di Los Angeles hanno premiato il meglio del cinema 2025, con categorie gender-neutral per le performance e un focus su opere audaci. La cerimonia di gala si terrà a gennaio, mentre Philip Kaufman riceverà il Career Achievement Award. I titoli in evidenza per questa edizione sono stati Train Dreams (Netflix) e Sinners (Warner Bros.), già forti nelle liste awards. Ecco la lista completa dei vincitori del LAFCA Awards 2025. LAFCA Awards 2025: Miglior Film e Regista Miglior Film: Train Dreams (Netflix) Runner-up: One Battle After Another (Warner Bros. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

