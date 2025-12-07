Lady Macbeth tra eros violenza e torce umane scuote la Scala | 11 minuti di applausi

AGI - La tempesta erotica, l’impeto della passione, tradimenti, corruzione e violenza senza redenzione. Ed effetti speciali, come le ‘torce umane’. Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Sostakovic, diretta magistralmente da Riccardo Chailly, con la regia innovativa di Vasily Barkhatov che questa sera ha dato il via alla stagione del teatro alla Scala di Milano, è stata omaggiata dal pubblico del Piermarini con oltre 11 minuti di applausi. Ovazione particolare per la soprano Sara Jakubiak (Katerina L’vovna Izmailova), il basso Alexander Roslavets (Boris Timofeevi? Izmailov) e il tenore Najmiddin Mavlyanov (Sergej). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lady Macbeth tra eros, violenza e torce umane scuote la Scala: 11 minuti di applausi

