Lady macbeth del distretto di mcensk alla scala in diretta tv scopri la tragedia di nikolaj leskov
l’opera “una lady macbeth del distretto di mcensk” alla prima della scala di milano. La stagione 20252026 della Scala di Milano si apre con una rappresentazione di grande rilievo: “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, un’opera che unisce classicalità e temi attuali, e che sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo al pubblico un momento culturale di forte impatto. La messa in scena, prevista per il 7 dicembre, promette di attirare non solo appassionati di lirica, ma anche un pubblico più ampio, grazie alla possibilità di seguirla su Raiuno e RaiPlay a partire dalle 17.45. Questo appuntamento rappresenta un vero e proprio evento nell’evento, segnando l’avvio di un periodo ricco di proposte artistiche e culturali di spessore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
