Lady macbeth del distretto di mcensk alla scala in diretta tv scopri la tragedia di nikolaj leskov

Jumptheshark.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’opera “una lady macbeth del distretto di mcensk” alla prima della scala di milano. La stagione 20252026 della Scala di Milano si apre con una rappresentazione di grande rilievo: “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, un’opera che unisce classicalità e temi attuali, e che sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo al pubblico un momento culturale di forte impatto. La messa in scena, prevista per il 7 dicembre, promette di attirare non solo appassionati di lirica, ma anche un pubblico più ampio, grazie alla possibilità di seguirla su Raiuno e RaiPlay a partire dalle 17.45. Questo appuntamento rappresenta un vero e proprio evento nell’evento, segnando l’avvio di un periodo ricco di proposte artistiche e culturali di spessore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

lady macbeth del distretto di mcensk alla scala in diretta tv scopri la tragedia di nikolaj leskov

© Jumptheshark.it - Lady macbeth del distretto di mcensk alla scala in diretta tv scopri la tragedia di nikolaj leskov

Contenuti che potrebbero interessarti

Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito

Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene”

La Lady Macbeth di Šostakovic : "Una bellezza che stordisce"

lady macbeth distretto mcenskUna Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov: la trama dell’opera alla Prima della Scala 2025 - Oggi, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà la Prima della Scala di Milano 2025/2026, con la rappresentazione dell'opera Una Lady Macbeth del distretto di ... Lo riporta fanpage.it

lady macbeth distretto mcenskIl cast di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk alla prima della Scala del 2025: personaggi e interpreti - Il Teatro alla Scala di Milano inaugura questa sera, domenica 7 dicembre 2025, la nuova stagione. fanpage.it scrive

lady macbeth distretto mcenskPrima della Scala: a che ora, dove vederla e la storia di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - La stagione d’opera si apre con la celebrazione del cinquantenario della morte di Šostakovi? Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lady Macbeth Distretto Mcensk