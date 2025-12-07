Lady Macbeth apre stagione alla Scala
18.05 Si riaccendono le luci sulla nuova stagione del Teatro alla Scala con un titolo che unisce memoria e scandalo storico: Lady Macbeth del distretto di Mcensk, di Dmitrij Sostakovic. Dirige Riccardo Chailly,al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale. Regia di Vasily Barkhatov. E' il 50° anniversario della morte del compositore. Un'opera dal destino tormentato: dopo il trionfo nei teatri sovietici nel 1934, due anni dopo arrivò la censura del regime e la Pravda scrisse:immorale e anti-popolare:caos invece che musica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito
Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene”
La Lady Macbeth di Šostakovic : "Una bellezza che stordisce"
RaiAccessibilità. . «Tutto ciò che conosciamo della storia della musica fino a quel momento è dentro la partitura di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk". A 24 anni l’universo di Šostakovic era già completo nella sua grandezza»: così Riccardo Chailly ha - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo Chailly: “Lady Macbeth? Partitura miracolosa di un 24enne”. L'intervista Vai su X
Prima della Scala, diretta: applausi per Segre, Inno di Mameli poi Lady Macbeth. E l'alert avverte spettatori - È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest'anno apre la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel distrett ... Riporta leggo.it
La storia di Katerina, protagonista del titolo che apre la stagione scaligera, deriva da una novella di Nikolaj Leskov: annoiata da una vita senza stimoli in campagna, oppressa ... - L'opera che aprirà la stagione della Scala ripercorre la storia della Katerina L'vovna Izmajlova, una Lady Macbeth russa tra passione e delitti ... Secondo ilfattoquotidiano.it
La Lady Macbeth di Šostakovic alla Prima della Scala: GUARDA LA DIRETTA - Circa duemila spettatori e un incasso che sfiora i 3 milioni di euro. Da rainews.it