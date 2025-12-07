Lady Macbeth apre stagione alla Scala

18.05 Si riaccendono le luci sulla nuova stagione del Teatro alla Scala con un titolo che unisce memoria e scandalo storico: Lady Macbeth del distretto di Mcensk, di Dmitrij Sostakovic. Dirige Riccardo Chailly,al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale. Regia di Vasily Barkhatov. E' il 50° anniversario della morte del compositore. Un'opera dal destino tormentato: dopo il trionfo nei teatri sovietici nel 1934, due anni dopo arrivò la censura del regime e la Pravda scrisse:immorale e anti-popolare:caos invece che musica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it