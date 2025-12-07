Lady Macbeth alla Scala | la Prima si apre con l’opera bandita da Stalin
Una donna ribelle, un’opera maledetta e un dittatore che non tollerava né l’una né l’altra. La Scala apre la stagione 20252026 con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, l’opera che nel 1936 fece tremare il regime sovietico e costò al suo autore una condanna sonora come un gong: “pornofonia”, decretò la Pravda, per ordine di Stalin. Ottant’anni dopo, quella stessa opera irriverente, modernissima e tragica torna al Teatro più conosciuto al mondo come un riscatto necessario. E lo fa con una squadra di fuoriclasse guidati da Riccardo Chailly, alla sua dodicesima e ultima inaugurazione come direttore musicale, e dalla regia del russo Vasily Barkhatov, trentanovenne abituato a scardinare cliché. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
