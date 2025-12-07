Lady Macbeth alla Scala di Milano | record d’incassi e un debutto che è già storia
Prima ancora che si alzi il sipario, la Lady Macbeth alla Scala di Milano stabilisce già un primato. L’opera di Dmitrij Shostakovich che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala ha raggiunto infatti il più alto incasso mai registrato per una Prima del 7 dicembre. 2 milioni e 800mila euro, superando ampiamente il precedente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il Teatro alla Scala celebra il cinquantenario della morte di Šostakovic portando sul palco "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" con la regia di Vasily Barkhatov. Il maestro Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione scaligera, dirige l'Orchestra
Il @teatroallascala celebra Šostakovic con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", per la regia di Vasily Barkhatov. Il M° Chailly dirige l'Orchestra e il Coro.