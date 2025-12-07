Lady Macbeth alla Scala di Milano | record d’incassi e un debutto che è già storia

Lidentita.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ancora che si alzi il sipario, la Lady Macbeth alla Scala di Milano stabilisce già un primato. L’opera di Dmitrij Shostakovich che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala ha raggiunto infatti il più alto incasso mai registrato per una Prima del 7 dicembre. 2 milioni e 800mila euro, superando ampiamente il precedente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

