Lady Gaga che si curava con il litio mentre girava A star is born | come funziona e quando è indicata questa sostanza antipsicotica

Di comprovata efficacia in presenza di bipolarismo e depressione, il litio viene oggi prescritto con successo dai medici. La psichiatra ci spiega in che modo agisce questa sostanza e perché è affidabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lady Gaga, che si curava con il litio mentre girava A star is born: come funziona e quando è indicata questa sostanza antipsicotica

