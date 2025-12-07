Ladro ingoia l’uovo Fabergé tempestato di diamanti di James Bond e fugge | Ci sono voluti sei giorni prima che lo espellesse e la polizia recuperasse il gioiello
Sembra una scena uscita direttamente da un film della saga di James Bond e, ironia della sorte, l’oggetto in questione è legato proprio all’iconico 007: un prezioso uovo Fabergé, creato in omaggio al gioiello al centro della trama di “Octopussy – Operazione Piovra”, è stato rubato e inghiottito da un ladro nel tentativo di farlo sparire. A sei giorni dall’insolito furto, la polizia neozelandese è riuscita a recuperare il pendente dal valore di circa 33.500 dollari, riportandolo al legittimo proprietario. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo – 32 anni – avrebbe afferrato il pendente esposto in negozio e lo avrebbe ingerito nel tentativo di sfuggire ai sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
