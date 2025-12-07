Ladro entra in una casa ad Arnad cittadini lo inseguono e gli rompono il bacino con i picconi
I cittadini di Arnad, paese in Valle d'Aosta, hanno inseguito due ladri che si erano introdotti in un'abitazione nella serata di venerdì. Uno dei due malviventi è riuscito a fuggire, mentre l'altro è stato accerchiato nel bosco e picchiato con un piccone. L'uomo ha riportato la frattura del bacino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Inseguito e picchiato dai cittadini dopo il furto in una casa ad Arnad, arrestato dai Carabinieri - Convalidato l'arresto, sarà processato per direttissima il 19 dicembre ... Riporta rainews.it
Furti in casa ad Arnad, indagano i carabinieri - Invita a prestare la massima attenzione il sindaco di Arnad Alexandre Bertolin dopo la raffica di furti e tentativi di scassinare porte e pertinenze in varie zone del comune. Si legge su rainews.it