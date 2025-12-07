Ladri nella villa dell' immobiliarista Il balletto di sfida davanti alle telecamere
Il tentato furto, che avrebbe potuto tramutarsi in rapina, alle 21 di sabato 6 dicembre, dietro allo stadio. Belotti stava guardando la partita dell'Atalanta, al piano di sopra anche i tre nipotini: «Non so come sarebbe finita». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
