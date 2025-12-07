Ladri d' auto in azione davanti ad una scuola | passa la Polizia Penitenziaria e li mette in fuga

Hanno tentato di rubare un Suv in pieno giorno, a due passi da un istituto scolastico, incuranti dei tanti genitori che aspettavano i propri figli all’uscita. È successo ieri, sabato 6 dicembre, intorno alle 13, in viale Europa a Foggia.Ad agire sarebbero stati almeno in tre. Si è rivelato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

