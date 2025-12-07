Lacrime e disperazione ai funerali di Salvatore Raciti marito di Susy Fuccillo
Tragedia a Catania: scompare improvvisamente Salvatore Raciti. Un evento drammatico ha scosso la comunità di Catania, dove si è verificata la tragica scomparsa di Salvatore Raciti, un rinomato imprenditore e marito dell’ex ballerina Susy Fuccillo. La sua morte, improvvisa e inaspettata, ha suscitato grande emozione tra familiari, amici e cittadini. L’articolo offre un approfondimento sulla sua vita, le circostanze della morte e l’impatto che questa perdita ha avuto sulla comunità locale. Le circostanze della morte di Salvatore Raciti. Il malore fatale durante la notte. La tragica vicenda si è verificata tra il 1° e il 2 dicembre, nella residenza di Raciti, situata nella zona della Plaia a Catania. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Lacrime e disperazione ai funerali di Salvatore Raciti, marito dell’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo - La cerimonia funebre ha unito la comunità in un omaggio a un imprenditore amato e alla sua famiglia. Riporta bigodino.it