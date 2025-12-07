L’acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix non ripristinerà lo Snyderverse

L’ industria dell’intrattenimento è in fermento. Le incessanti voci di vendita di Warner Bros. Discovery (WBD) hanno scatenato una vera e propria corsa all’oro tra i giganti del settore. Mentre società come Paramount si preparavano a presentare le loro offerte per aggiudicarsi lo storico studio, è emerso un colpo di scena: WBD stava negoziando un accordo segreto con Netflix. Netflix, leader indiscusso dello streaming, sta cercando di espandere i suoi orizzonti ben oltre la sua piattaforma. L’acquisizione di Warner Bros. Discovery rappresenterebbe un salto di qualità, fornendo un accesso immediato a uno dei cataloghi di proprietà intellettuali (IP) più ricchi del settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

