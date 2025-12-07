L’accordo Amazon che chiude le indagini per frode agli italiani | 180 milioni e la verità sulle fatture false

Fonti anonime hanno confermato a Reuters quello che già si vociferava: Amazon ha trovato un accordo con l’Italia per chiudere definitivamente le indagini su presunte frodi fiscali e pratiche di lavoro illegali. Il costo dell’operazione? Circa 180 milioni di euro versati nelle casse dell’Agenzia delle Entrate, più una promessa che potrebbe cambiare il modo in cui il colosso dell’e-commerce gestisce i suoi driver in Italia. Non è una storia nuova, ma il finale merita attenzione. Bisogna tornare al luglio 2024, quando la Guardia di Finanza eseguì un sequestro da 121 milioni di euro nei confronti della divisione italiana di Amazon. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’accordo Amazon che chiude le indagini per frode agli italiani: 180 milioni e la verità sulle fatture false

