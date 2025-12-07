laboratorio dei sogni fantasia e scienza per un natale creativo

"Non poteva mancare nel Natale di Perugia, uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine che qui potranno incontrare Babbo Natale e tutta una serie di attività ludiche e didattiche in tutti i week-end del mese di dicembre. Abbiamo pensato uno spazio in cui si possa respirare lo spirito e la magia del Natale, un luogo e tanti laboratori che ogni fine settimana dalle 16.00 alle 19.00 offrono alla città un luogo in cui vivere il Natale attraverso la scoperta, il gioco e l’immaginazione". Così l’assessore allo sviluppo economico Andrea Stafisso, presente tra gli altri anche l’assessora Francesca Tizi, inaugurando il “ Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale “, il nuovo percorso natalizio promosso dalla Fondazione POST – Museo della Scienza all’interno del Centro Camerale Alessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

