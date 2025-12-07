L’atmosfera più magica dell’anno è pronta ad avvolgere la città per un Natale all’insegna della condivisione e della tradizione. Protagonista assoluta delle feste sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio " Rozzano on ice ", in piazza Foglia. Inaugurato ieri ufficialmente il calendario natalizio. Per festeggiare l’apertura, nel corso della mattinata è stato possibile pattinare gratuitamente, mentre il Corpo Musicale di Rozzano ha accompagnato l’evento con un repertorio di brani natalizi e non solo. "Il Natale è la festa che più di ogni altra ci ricorda il valore dello stare insieme – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – queste iniziative offrono occasioni semplici ma significative, capaci di fare incrociare generazioni e storie diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laboratori per i bimbi e pattinaggio a tempo di musica