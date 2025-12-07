La volta buona gli ospiti da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre
ROMA – “La Volta Buona”, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre alle ore 14 su Rai 1, accompagnerà il pubblico verso le festività con una nuova settimana ricca di ospiti e anteprime. Lo spazio delle interviste “one to one’’ si aprirà con un decano del giornalismo: Bruno Vespa, che interverrà a pochi giorni dall’attesa inaugurazione della Stagione del Teatro alla Scala, di cui ha condotto la diretta televisiva accanto a Milly Carlucci. Tornerà in studio Aldo Cazzullo, giornalista e autore del bestseller “Francesco. Il primo italiano”. In vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che verrà celebrato nel 2026, lo scrittore approfondirà la figura del Santo Patrono d’Italia, tra storia, eredità spirituale e attualità del suo messaggio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
