La vita da schiavo a Pompei no nera poi così dura
AGI - Le recenti indagini archeologiche nella lussuosa villa di Civita Giuliana, a breve distanza dagli scavi di Pompei, stanno riscrivendo una parte della storia sulla vita degli schiavi nell' età imperiale romana. I Romani li definivano “ strumenti parlanti ” (instrumentum vocale), ma i reperti suggeriscono un quadro inatteso, che sembra dare credito alle antiche fonti scritte: in alcuni casi, gli schiavi potevano godere di una nutrizione persino superiore a quella dei loro vicini "liberi". Le risultanze di una campagna di scavo, finanziata anche con un contributo del Ministero della Cultura tramite la Legge di Bilancio 2024, sono state pubblicate sull' E-Journal degli Scavi di Pompei. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Maria Rosaria Schiavo, 61 anni, ritrovata senza vita nel corridoio di casa - facebook.com Vai su Facebook
A Pompei riemerge la vita quotidiana degli “strumenti parlanti”: nuova scoperta nella Villa degli Schiavi a Civita Giuliana - Sono tracce minime, eppure potentissime, della quotidianità di chi, d ... Segnala sciscianonotizie.it
Il lato oscuro di Pompei: uno straordinario ritrovamento ricostruisce la vita degli schiavi - Pompei non finisce mai di stupire e ora ci mostra anche il suo “lato oscuro”: nella villa romana di Civita Giuliana, è stato ritrovato l’arredo di una stanza assegnata agli schiavi. Come scrive greenme.it
Civita Giuliana racconta la vita da schiavo a Pompei - Brandine con poveri materassi, alcune credenze che custodivano qualche strumento di lavoro, qualche anfora, cesti e vasi custoditi in una sorta di mensola ripostiglio e visitate da inevitabili ... Da rainews.it
Una nuova scoperta fa luce sulla vita degli schiavi a Pompei - È senza dubbio uno dei più importanti siti archeologici italiani, molto apprezzato dai turisti che arrivano da ogni angolo del mondo per visitarlo: la città di Pompei, sepolta sotto imponenti strati ... Lo riporta siviaggia.it
Pompei: ricostruita la vita degli schiavi a Civita Giuliana - È stato ritrovato, nella villa romana di Civita Giuliana, a circa 600 metri dalle mura dell'antica Pompei, l'arredo di una stanza assegnata agli schiavi. Lo riporta ilmattino.it
Nuova scoperta a Pompei, ricostruita vita degli schiavi a Civita Giuliana - È stato ritrovato, nella villa romana di Civita Giuliana, a circa 600 metri dalle mura dell'antica Pompei, l'arredo di una stanza assegnata agli schiavi. Secondo ilmessaggero.it