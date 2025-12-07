La vera laicità non è sostituire i dogmi ma imparare a porsi domande profonde

Domani sarà la festa dell’Immacolata Concezione di Maria. Una festa chiaramente di ispirazione cattolica. Mi pongo una domanda: perché tutti fanno vacanza senza porsi il minimo problema della laicità o del rispetto di altre religioni come per i presepi? Non ho mai sentito di un caso di obiezione di coscienza dalle ferie. Anzi, negli anni in cui (non come oggi purtroppo) si riesce a fare un bel ponte, W la Madonna! Non mi risulta che qualcuno abbia mai detto in questa festa o in altre (Natale, Epifania, Pasqua, Assunzione di Maria il 15 agosto): «in virtù della mia laicità io rifiuto le vacanze e voglio stare a lavorare». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

