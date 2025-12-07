La Valtur si impone anche contro la capolista Pesaro e aggancia la vetta

BRINDISI - La Valtur Brindisi vince (68-64) un'autentica battaglia contro la capolista Pesaro e aggancia i marchigiani, a quota 22. L'ultima delle cinque vittorie consecutive ottenute dagli uomini di coach Bucchi è tata la più sofferta. La New Basket si è imposta grazie alla lucidità mantenuta in.

