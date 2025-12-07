La tratta dei nuovi schiavi Capezzone | Ecco come abbiamo ricostruito traffici e affari
Il Tempo apre un nuovo fronte d'inchiesta con "La tratta dei nuovi schiavi". "Stiamo parlando di immigrazione illegale e degli orrendi traffici degli scafisti", spiega il direttore Daniele Capezzone. "Attraverso email, telefoni e codici abbiamo ricostruito come i trafficanti accalappiano i clandestini. Per non perdere nessuna delle nostre inchieste scegliete l'abbonamento digitale e sarete aggiornati su tutto". Scafisti e trafficanti di uomini a caccia di clienti sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
