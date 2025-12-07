La tragedia della solitudine Uccide la figlia e si impicca

Quando il marito è morto, otto mesi fa, stroncato da un cancro, Lucia ha sentito tutto il peso della sua mancanza. Non solo perché Salvatore Milone, ex infermiere del presidio ospedaliero dei Bianchi, era il suo compagno da cinquant’anni e, a detta di tutti, l’emblema della bontà. Ma perché la lasciava sola a sopportare la solitudine e il carico dell’accudimento della figlia Giuseppina, 47 anni, affetta da una grave forma di autismo che, negli ultimi mesi, era sfociata in ipotonia muscolare e deficit nella pianificazione motoria, patologie acuite da una caduta in casa. Negli ultimi tempi Lucia Pecoraro, 78 anni, e la figlia Giuseppina non uscivano quasi più dal loro appartamento in via Sgarlata, nel centro storico di Corleone (Palermo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La tragedia della solitudine. Uccide la figlia e si impicca

