La testimonianza del padre di Tatiana | Era smagrita e senza forze | La replica del legale di Dragos | Nessun maltrattamento

I genitori raccontano lo stato in cui hanno trovato la giovane di Nardò e il silenzio in cui si è chiusa. L'avvocato di Ghermescu: "Tutto è stato fatto di comune accordo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La testimonianza del padre di Tatiana: "Era smagrita e senza forze" | La replica del legale di Dragos: "Nessun maltrattamento"

