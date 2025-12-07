La testimonianza del padre di Tatiana | Era smagrita e senza forze | Dragos? Non so cosa dire

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane di Nardò (Lecce) è tornata a casa dopo undici giorni lontana dai suoi cari. I genitori raccontano lo stato in cui l'hanno trovata e il silenzio in cui si è chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la testimonianza del padre di tatiana era smagrita e senza forze dragos non so cosa dire

© Tgcom24.mediaset.it - La testimonianza del padre di Tatiana: "Era smagrita e senza forze" | "Dragos? Non so cosa dire"

Scopri altri approfondimenti

testimonianza padre tatiana eraTatiana Tramacere, il padre: “Sto vivendo il mio Natale anticipatamente” - Rino Tramacere, il padre della 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò e ritrovata viva dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione del 30enne Dragos- Segnala tg24.sky.it

testimonianza padre tatiana eraTATIANA VIVA Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: “Era spaventata, mi ha riconosciuto e abbracciato” - Oggi ci siamo risvegliati con il sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regalo di Natale anticipato” così a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele Vladimir Tramacere, comme ... Da msn.com

testimonianza padre tatiana eraTatiana è viva, era nascosta. «Allontanamento volontario». Ma molti punti da chiarire. Il racconto. Il video - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il “giallo” che ha tenuto sospesa Nardò e l’Italia intera per undici lunghi giorni: ... Secondo msn.com

testimonianza padre tatiana eraTatiana Tramacere, il padre incredulo: «È il mio Natale con largo anticipo. Voglio abbracciarla» - Abbiamo pensato al peggio, poi l'avvocato ci ha comunicato la splendida notizia. Riporta msn.com

testimonianza padre tatiana eraTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, si indaga per istigazione al suicidio: sequestrato telefono a un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Si legge su virgilio.it

testimonianza padre tatiana eraIl padre di Tatiana: "Ritrovarla sana e salva è un regalo di Natale" - Nulla vuole dire a Dragos Ghermescu, l'amico con cui la giovane fu vista l'ultima volta: “Sarà la giustizia a fare il suo corso” ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Testimonianza Padre Tatiana Era