La testimonianza del padre di Tatiana | Era smagrita e senza forze | Dragos? Non so cosa dire

La giovane di Nardò (Lecce) è tornata a casa dopo undici giorni lontana dai suoi cari. I genitori raccontano lo stato in cui l'hanno trovata e il silenzio in cui si è chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La testimonianza del padre di Tatiana: "Era smagrita e senza forze" | "Dragos? Non so cosa dire"

Scopri altri approfondimenti

"Mio padre ha scelto la violenza, io scelgo l'amore. Mio padre ha scelto la distribuzione io scelgo di ricostruire la mia vita", sono le parole toccanti di Miriam, giovanissima ragazza tunisina, orfana di femminicidio e testimonianza nella settima edizione de "L'Ess - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, il padre: “Sto vivendo il mio Natale anticipatamente” - Rino Tramacere, il padre della 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò e ritrovata viva dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione del 30enne Dragos- Segnala tg24.sky.it

TATIANA VIVA Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: “Era spaventata, mi ha riconosciuto e abbracciato” - Oggi ci siamo risvegliati con il sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regalo di Natale anticipato” così a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele Vladimir Tramacere, comme ... Da msn.com

Tatiana è viva, era nascosta. «Allontanamento volontario». Ma molti punti da chiarire. Il racconto. Il video - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il “giallo” che ha tenuto sospesa Nardò e l’Italia intera per undici lunghi giorni: ... Secondo msn.com

Tatiana Tramacere, il padre incredulo: «È il mio Natale con largo anticipo. Voglio abbracciarla» - Abbiamo pensato al peggio, poi l'avvocato ci ha comunicato la splendida notizia. Riporta msn.com

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, si indaga per istigazione al suicidio: sequestrato telefono a un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Si legge su virgilio.it

Il padre di Tatiana: "Ritrovarla sana e salva è un regalo di Natale" - Nulla vuole dire a Dragos Ghermescu, l'amico con cui la giovane fu vista l'ultima volta: “Sarà la giustizia a fare il suo corso” ... Si legge su msn.com