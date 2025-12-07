l’andamento delle trame drammatiche in one piece: il caso di Ida. La narrazione di One Piece si caratterizza frequentemente per l’uso di flashback intensi e spesso dolorosi, elementi che contribuiscono a plasmare la profondità dei personaggi e la complessità della trama. Recentemente, un episodio ha ripercorso eventi che anticipano la scomparsa di Harald, portando alla luce un altro esempio della tendenza della serie a trattare la morte materna come un punto cruciale nello sviluppo narrativo. il flashback più recente e la morte di Ida. una perdita tragica nel capitolo #1168. Nel capitolo #1167 di One Piece, si assiste alla progressiva esposizione del flashback dedicato alla madre di Hajrudin, Ida. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La tendenza più frustrante di one piece ha superato il limite