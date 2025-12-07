La Spesa Solidale cresce di 5mila euro Ogni Contrada riceverà 160 tessere

Cresce quest’anno in dimensioni la Spesa Solidale, l’iniziativa ormai entrata nella tradizione e organizzata dal Collegio dei Capitani che, unitamente alla collaborazione dei supermercati Tigros, del Salumificio Rigamonti, della Fondazione Banca Popolare di Milano - Banco Bpm, della Fondazione Palio di Legnano, della Famiglia Legnanese, delle Contrade, dell’ Oratorio delle Castellane e del Club dei Bugiardi, consente di aiutare le famiglie più bisognose della città. Spesa Solidale è infatti un’iniziativa ideata nel 2015 e quest’anno si è riusciti a incrementare i 26.800 euro raccolti nel 2024 raggiungendo il ragguardevole importo di 32mila euro per un totale di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Spesa Solidale cresce di 5mila euro. Ogni Contrada riceverà 160 tessere

Approfondisci con queste news

Presentata la 10° edizione della "Spesa solidale” a cura del Collegio dei Capitani e delle Contrade per sostenere le famiglie bisognose della città. Tra gli sponsor, i supermercati Tigros LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/palio-di-legnano-raccolti-3 - facebook.com Vai su Facebook

Spesa solidale, +59% persone servite in dieci anni alla Spezia - Negli ultimi dieci anni il numero delle persone che si rivolge al market solidale dell'Emporio della Solidarietà della Caritas in provincia della Spezia è aumentato del 59%. Secondo ansa.it

Farmaci, il tetto di spesa cresce di 350 milioni - Per la spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale ci saranno circa 350 milioni di euro in più. Lo riporta ilsole24ore.com

Cresce la spesa sociale dei Comuni, 143 euro ad abitante - Cresce la spesa sociale dei Comuni bergamaschi, segno di un territorio che prova a non lasciare indietro nessuno, ma anche di una domanda di aiuto che diventa sempre più ampia, sempre più ... Da ecodibergamo.it

La spesa per l’oncologia cresce del 15% l’anno. E si avvia a diventare il 20% di quella totale - Quella che è stata definita la “tempesta perfetta” del SSN ha forse nell’Oncologia il suo nucleo centrale. Si legge su quotidianosanita.it

Dona la spesa, erogate 3.714 borse di prima necessità dall'emporio solidale: «Situazione difficile» - La povertà alimentare e la progressiva perdita della capacità di spesa da parte delle famiglie continuano a rappresentare un problema costante, interessando ogni anno molte persone, anche a Pordenone. Si legge su ilgazzettino.it