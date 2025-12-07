La sfida di Gorini agli Ambrogini chi è il consigliere che indossava la t-shirt pro Ramy

È stata una cerimonia di consegna caratterizzata dalle tensioni quella degli Ambrogini d'oro 2025 al teatro dal Verme di Milano. Al centro di tutto la consegna dell’onorificenza al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che, come ha sottolineato il sindaco Beppe Sala durante la premiazione, " è un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità ". Parole che sono arrivate a seguito di una domanda legata al caso Ramy che, ha aggiunto il sindaco, merita " giustizia e che la famiglia e la loro storia siano esemplari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida di Gorini agli Ambrogini, chi è il consigliere che indossava la t-shirt pro Ramy

