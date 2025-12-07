La sfida di De Laurentiis alla Juve Napoli più forte dell’emergenza

"> Come sottolinea Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, il Maradona scende in campo insieme al Napoli. Non solo virtualmente: anche in questa fase complicata della gestione Conte, travolta dall’ennesima emergenza, il pubblico di Fuorigrotta rappresenta un sostegno decisivo. Stasera, contro la Juventus di Luciano Spalletti, saranno 55 mila i tifosi pronti a trasformare lo stadio in una bolgia, in una stagione che ha già visto una striscia impressionante di 14 vittorie e 6 pareggi nel 2025. Le assenze pesano come macigni: Lukaku, De Bruyne, Meret, Anguissa, Gutierrez, Gilmour e Lobotka, elenca Azzi su Repubblica Napoli, in rigoroso ordine cronologico di stop. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La sfida di De Laurentiis alla Juve “Napoli più forte dell’emergenza”

