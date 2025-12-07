La settimana di Dossier | perché Cuffaro è stato arrestato il progetto per rilanciare Piano Battaglia
Totò Cuffaro è stato arrestato di nuovo. Dall'ordinanza firmata dal gip Carmen Salustro emerge che il “metodo Cuffaro” esiste, ma che non ci sarebbe stata un'associazione a delinquere. Smontate anche alcune ipotesi di corruzione: il patto illecito sarebbe stato accertato solo per il concorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA - Ecco i temi al centro delle notizie da non perdere pubblicate negli ultimi giorni su Dossier ForliToday, il canale dedicato a inchieste e approfondimenti - facebook.com Vai su Facebook
Le cucine mai arrivate, le case scantinato e tanto altro. ASCOLTA il podcast di Dossier di questa settimana - La puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Lo riporta romatoday.it
Banconote false on line, bagni senza fogna e tanto altro. ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana - La puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Come scrive romatoday.it