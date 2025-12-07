La settimana di Dossier | perché Cuffaro è stato arrestato il progetto per rilanciare Piano Battaglia

Totò Cuffaro è stato arrestato di nuovo. Dall'ordinanza firmata dal gip Carmen Salustro emerge che il “metodo Cuffaro” esiste, ma che non ci sarebbe stata un'associazione a delinquere. Smontate anche alcune ipotesi di corruzione: il patto illecito sarebbe stato accertato solo per il concorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it