La serie tv ripercorre la storia di Adelina Tattilo pioniera dell’editoria erotica all’italiana imprenditrice e anticonformista Su Netflix

M RS PLAYMEN Genere: biografico Regia: Riccardo Donna. Con Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Federico Scribani, Alessandra Carrillo. Su Netflix “Mrs Playmen” su Netflix: Carolina Crescentini è Adelina Tattilo, serie sull’editrice erotica italiana X Leggi anche › “Mrs. Playmen” fa di Adelina Tattilo un’eroina melò. Ma era più Miranda Priestley Adelina Tattilo, pioniera dell’editoria erotica all’italiana, imprenditrice anticonformista capace di scardinare le convenzioni nell’Italia pudica e moralista degli anni Settanta. La sua storia rivive grazie a Mrs. Playmen, serie tv in sette episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La serie tv ripercorre la storia di Adelina Tattilo, pioniera dell’editoria erotica all’italiana, imprenditrice e anticonformista. Su Netflix

