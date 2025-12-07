La scrittura degli studenti italiani non peggiora mezzo secolo di temi di Maturità analizzati dai linguisti | i ragazzi sanno ancora scrivere

Uno studio realizzato dal Dipartimento di Filologia classica e italianistica dell’Università di Bologna e promosso da Zanichelli ha analizzato 3.300 temi di Maturità scritti tra il 1967 e il 2012 in circa venti scuole italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Capacità di scrittura: gli studenti di mezzo secolo fa erano più bravi? Sono stati rovinati dal ’68 e da Don Milani? I dati in uno studio che verrà presentato a breve - Si sente spesso affermare che “una volta si scriveva meglio”, che gli studenti del passato avessero competenze più solide rispetto a quelli di oggi. Come scrive tecnicadellascuola.it

