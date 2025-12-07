La Scala applausi per Segre e inno
19.35 Salutata da un lungo applauso, che ha preceduto l'Inno di Mameli,Liliana Segre siede al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Alla Prima alla Scala di Milano, quest'anno,per il governo c'è il ministro Giuli.Tra gli altri rappresentanti delle istituzioni il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e i vicepresidenti di di Camera e Senato. In piazza Scala le proteste dei lavoratori dello spettacolo e i manifestanti di Cub e proPal.L'incasso della Prima è di 2.679.482 euro, un record. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
