La Sampdoria batte la Carrarese 3-2
In difesa rientra Venuti, mentre Conti e Vulikic hanno vinto i ballottaggi con Benedetti e Giordano. Nella Carrarese in attacco l’ex Abiuso in coppia con Finotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Accadde oggi, Supercoppa Italiana 1989: l’Inter batte la Sampdoria 2-0 e conquista il questo trofeo per la prima volta nella sua storia
LIVE Sampdoria-Carrarese 3-2 Serie B 2025/2026: Cartellino giallo per Ioannou - Carrarese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Sampdoria Carrarese 3-2 LIVE: 6 minuti di recupero. Rosso per Benedetti, il VAR lo trasforma in giallo - Sampdoria Carrarese: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 15a giornata del campionato di Serie B 2025- Si legge su sampnews24.com
Serie B: al “Ferraris” vince la Sampdoria, Carrarese battuta 3-2. La classifica aggiornata - Ad avere la meglio sono i blucerchiati che, grazie al gol nel finale di Coda, trovano tre punti importanti in ch ... ilovepalermocalcio.com scrive