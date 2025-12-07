La Russia vuole zittire Parabellum | il caso Campochiari diventa politico

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non so se ci rendiamo conto. Vi spiego, per chi non lo conoscesse: Mirko Campochiari è il titolare del canale Youtube Parabellum, visto da milioni di persone, dove insieme a esperti di guerra, generali illuminatissimi (come Paolo Capitini), ogni settimana trasmettono una live dettagliata dove fanno fact checking e lunghe discussioni sulle notizie dei principali conflitti. Uno di questi, molto seguito da Parabellum, è quello tra Ucraina e Russia. E cosa succede? Mirko riceve una comunicazione dal tribunale russo di Voronezh, recapitata tramite Roskomnadzor, l’ente federale russo per l’informazione e le telecomunicazioni, secondo la quale lo Stato russo pretende che Mirko blocchi l’accesso dalla Russia della sua mappa del conflitto (dalla Russia? Deve bloccare l’accesso lui? Se lo blocchino loro), subisca pressioni dirette dai provider italiani perché rimuovano il contenuto, firmi la comunicazione e elimini i materiali considerati «vietati» dalla Federazione russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la russia vuole zittire parabellum il caso campochiari diventa politico

© Ilgiornale.it - La Russia vuole zittire Parabellum: il caso Campochiari diventa politico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Treni deragliati in Russia, l'Ucraina rivendica il sabotaggio. Meloni: "Putin non vuole la pace, aiutiamo Kiev"

Treni deragliati in Russia, l'Ucraina rivendica. Meloni: "Putin non vuole la pace, aiutiamo Kiev"

Usa, Trump vuole tagliare gli aiuti militari ai Baltici confinanti con la Russia: cosa può cambiare

russia vuole zittire parabellumLa Russia ordina di cancellare un sito italiano perché mostra ciò che Mosca vuole nascondere - Il contenuto che Mosca vuole far sparire è una mappa interattiva che ricostruisce con precisione il fronte del conflitto in Ucraina, indicando le posizioni reali delle forze russe e ucraine, le linee ... Secondo open.online

Cerca Video su questo argomento: Russia Vuole Zittire Parabellum