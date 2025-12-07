Non so se ci rendiamo conto. Vi spiego, per chi non lo conoscesse: Mirko Campochiari è il titolare del canale Youtube Parabellum, visto da milioni di persone, dove insieme a esperti di guerra, generali illuminatissimi (come Paolo Capitini), ogni settimana trasmettono una live dettagliata dove fanno fact checking e lunghe discussioni sulle notizie dei principali conflitti. Uno di questi, molto seguito da Parabellum, è quello tra Ucraina e Russia. E cosa succede? Mirko riceve una comunicazione dal tribunale russo di Voronezh, recapitata tramite Roskomnadzor, l’ente federale russo per l’informazione e le telecomunicazioni, secondo la quale lo Stato russo pretende che Mirko blocchi l’accesso dalla Russia della sua mappa del conflitto (dalla Russia? Deve bloccare l’accesso lui? Se lo blocchino loro), subisca pressioni dirette dai provider italiani perché rimuovano il contenuto, firmi la comunicazione e elimini i materiali considerati «vietati» dalla Federazione russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Russia vuole zittire Parabellum: il caso Campochiari diventa politico